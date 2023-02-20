زيارة بايدن إلى أوكرانيا بالصور

قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، وفي زيارة غير معلنة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى كييف، حيث جدد التأكيد على أن بلاده ستعمل على دعم الجيش الأوكراني بالسلاح والمال.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023. Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وخلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس بايدن: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئاً".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأميركي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023. HANDOUT/AFP or licensors

وأكد بايدن في أول زيارة له إلى كييف منذ بدء النزاع، أن واشنطن ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف 20 فبراير 2023. EVAN VUCCI/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني إن " بعد عام من الحرب، لا تزال كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون معكم والعالم يقف معكم".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف 20 فبراير 2023. AP/Ukrainian Presidential Press Office

ومن جهته، أشاد زيلينسكي بزيارة بايدن، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية".

قرب دير القديس ميخائيل في العاصمة كييف AP Photo

وضمن فعاليات زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا، زار بايدن وزيلينسكي كاتدرائية سانت مايكل بكييف ومكثوا فيها بضع دقائق، وحين خرجا دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً.