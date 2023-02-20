زيارة بايدن إلى أوكرانيا بالصور

زيارة بايدن إلى أوكرانيا بالصورمحادثة
قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، وفي زيارة غير معلنة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى كييف، حيث جدد التأكيد على أن بلاده ستعمل على دعم الجيش الأوكراني بالسلاح والمال.
وخلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس بايدن: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئاً".
وأكد بايدن في أول زيارة له إلى كييف منذ بدء النزاع، أن واشنطن ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.
وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني إن " بعد عام من الحرب، لا تزال كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون معكم والعالم يقف معكم".
ومن جهته، أشاد زيلينسكي بزيارة بايدن، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية".
وضمن فعاليات زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا، زار بايدن وزيلينسكي كاتدرائية سانت مايكل بكييف ومكثوا فيها بضع دقائق، وحين خرجا دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً.