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أوكرانيا

زيارة بايدن إلى أوكرانيا بالصور

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023.   -  حقوق النشر  AFP

قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا، وفي زيارة غير معلنة، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى كييف، حيث جدد التأكيد على أن بلاده ستعمل على دعم الجيش الأوكراني بالسلاح والمال. 

Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023.Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وخلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس بايدن: "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم، وأنه يمكن أن يصمد أمامنا لكنه كان مخطئاً".

HANDOUT/AFP or licensors
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستقبل نظيره الأميركي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف، 20 فبراير 2023.HANDOUT/AFP or licensors

وأكد بايدن في أول زيارة له إلى كييف منذ بدء النزاع، أن واشنطن ستعلن عن حزمة عقوبات إضافية ضد النخب والشركات، التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

EVAN VUCCI/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف 20 فبراير 2023.EVAN VUCCI/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني إن " بعد عام من الحرب، لا تزال كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة والديمقراطية صامدة. الأمريكيون معكم والعالم يقف معكم". 

AP/Ukrainian Presidential Press Office
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر ماريانسكي بالعاصمة كييف 20 فبراير 2023.AP/Ukrainian Presidential Press Office

ومن جهته، أشاد زيلينسكي بزيارة بايدن، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية".

AP Photo
قرب دير القديس ميخائيل في العاصمة كييفAP Photo

وضمن فعاليات زيارة الرئيس الأمريكي لأوكرانيا، زار بايدن وزيلينسكي كاتدرائية سانت مايكل بكييف ومكثوا فيها بضع دقائق، وحين خرجا دوت صفارات الإنذار دون أن تسبّب ذعراً.

المصادر الإضافية • أ ف ب