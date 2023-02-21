هزات أرضية جديدة تضاعف أعباء تركيا.. ووقت حرج بالنسبة لإردوغان قبل الانتخابات الرئاسية

هزات أرضية جديدة تضاعف أعباء تركيا.. ووقت حرج بالنسبة لإردوغان قبل الانتخابات الرئاسيةمحادثة
ضرب زلزالان جديدان بقوة 6,4 و5,8 درجات مساء الاثنين محافظة هاتاي الواقعة في جنوب تركيا والأكثر تضررا من زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في البلاد، وفق هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).
وتقع محافظة هاتاي على ضفاف البحر المتوسط على غرار مدينة انطاكية وميناء الإسكندرونة.
وحددت "أفاد" مركز الزلزال الأول في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ).
هذا الزلزال أعقبه بعد ثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5,8 درجات ضرب مدينة السويدية الساحلية الواقعة جنوب انطاكية، وفق "افاد" التي حذّرت من "ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار يصل إلى 50 سنتيمترا".
في انطاكية، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.
والإثنين تفقّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاتاي المحاذية لسوريا، وهي إحدى المحافظات الـ11 التي تضررت من زلزال السادس من شباط/فبراير في جنوب تركيا.
وقرّرت السلطات التركية وقف جهود البحث عن ناجين في غالبية المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا.
ستة قتلى في تركيا جراء زلزال جديد مساء الاثنين
قضى ستة أشخاص في زلزال جديد بقوة 6,4 درجات ضرب مساء الاثنين محافظة هاتاي التركية (جنوب)، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسوريا.
ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات، ثمانية منهم في حال حرجة، بحسب المصدر نفسه.
على خطّ موازٍ، أُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
Şehirlerimizin tamamını konutuyla, iş yeriyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarihî ve kültürel değerleriyle en küçük bir gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2023
Hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/Z5lZcUgKNN
Basın Açıklaması | Kahramanmaraşhttps://t.co/VLbW4swYOJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2023
بعد وقوع الزلزال المدمر.. كيف تدخل المساعدات إلى شمال سوريا؟
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فيديو : شاهد: سكان إدلب السورية يهرعون إلى الشوارع خوفاً من الزلزال
إردوغان يعد ببناء 200 ألف مسكن بعد زلزال تركيا
السعودية تأمل إرسال متطوعين طبيين إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا
تأمل السعودية إرسال متطوعين طبيين إلى مناطق سورية ضربها الزلزال الأخير الذي أودى بالآلاف في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عقد، حسب ما أفاد مسؤول كبير وكالة فرانس برس الاثنين.
قطعت المملكة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه عزلة دولية في عام 2012.
لكنها أرسلت مساعدات إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والحكومة في البلاد في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير، وأودى بأكثر من 44 ألف شخص.
والإثنين، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الحكومي تقديمه 50 مليون دولار كمساعدات إضافية لكل من سوريا وتركيا.