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تركيا

هزات أرضية جديدة تضاعف أعباء تركيا.. ووقت حرج بالنسبة لإردوغان قبل الانتخابات الرئاسية

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بقلم:  يورونيوز
زلزالان جديدان يضربان جنوب تركيا
زلزالان جديدان يضربان جنوب تركيا   -  حقوق النشر  CLODAGH KILCOYNE/AP

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6,4 و5,8 درجات مساء الاثنين محافظة هاتاي الواقعة في جنوب تركيا والأكثر تضررا من زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في البلاد، وفق هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وتقع محافظة هاتاي على ضفاف البحر المتوسط على غرار مدينة انطاكية وميناء الإسكندرونة.

وحددت "أفاد" مركز الزلزال الأول في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). 

هذا الزلزال أعقبه بعد ثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5,8 درجات ضرب مدينة السويدية الساحلية الواقعة جنوب انطاكية، وفق "افاد" التي حذّرت من "ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار يصل إلى 50 سنتيمترا".

في انطاكية، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

والإثنين تفقّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاتاي المحاذية لسوريا، وهي إحدى المحافظات الـ11 التي تضررت من زلزال السادس من شباط/فبراير في جنوب تركيا.

وقرّرت السلطات التركية وقف جهود البحث عن ناجين في غالبية المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا.

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ذكرت الخوذ البيضاء في الشمال السوري إن نحو 130 شخصاً أصيبوا جراء الزلزالين، فيما قال وزير الداخلية التركي إن 3 أشخاص قتلوا في محافظة هاتاي.

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قطعت المملكة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه عزلة دولية في عام 2012.

لكنها أرسلت مساعدات إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والحكومة في البلاد في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير، وأودى بأكثر من 44 ألف شخص.

والإثنين، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الحكومي تقديمه 50 مليون دولار كمساعدات إضافية لكل من سوريا وتركيا.

المصادر الإضافية • وكالات