بعد 15 يوما من الزلزال في تركيا وسوريا .. وقف أغلب عمليات البحث عن المفقودين

15 يوما مضت على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير والذي أسفرعن مقتل أكثر من 44 ألف شخص من بينهم 40689 شخصا في تركيا، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وبحسب إدارة هيئة الكوارث التركية "أفاد"، نُشر أكثر من 265 ألفا من طواقم الإغاثة الأتراك في المناطق المتضرّرة، بينهم فرقها وفرق تابعة للجيش والشرطة ومتطوّعون ومنظمات غير حكومية. كذلك، انضمّ حوالى 11500 مسعف جاؤوا من الخارج، إلى جهود البحث والإغاثة.

ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الـ24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكية عاصمة محافظة هاتاي، السبت بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.

واعتبارا من اليوم التالي للزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وأحدث دمارا هائلا في جنوب البلاد وفي سوريا، نشرت الولايات المتحدة عددا من فرق البحث والإنقاذ ضمت حوالى مئتي عنصر وأفرجت عن دفعة من مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار.

وزارت بعثة مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، مستشفى وعيادات تدعمها منظمة سوريا للإغاثة والتنمية (SRD) غير الحكومية، وعاينوا آثار الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا.