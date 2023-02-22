الخطوط الجوية القطرية ترعى رسمياً بطولة العالم للفورمولا واحد

باتت الخطوط الجوية القطرية "قطر إيرويز" شريك الطيران العالمي الرسمي لبطولة العالم للفورمولا واحد، وفق ما أعلن الطرفان الاربعاء.

أعلن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، ونظيره الايطالي ستيفانو دومينيكالي عن الاتفاقية في الدوحة، قبل انطلاق الموسم الجديد من البطولة في البحرين في الثالث من آذار/مارس المقبل.

في حين لم يعلنا عن قيمة الصفقة، ذكرت مصادر أنها بلغت مئات الملايين من الدولارات للفورمولا واحد.

وقال دومينيكالي في بيان صادر عن الخطوط الجوية القطرية معلنًا عن "الشراكة العالمية": "إن انتشارنا العالمي المشترك يجعلنا شراكة مثالية".

وأضاف الباكر "لقد كنا انتقائيين في اختيار الأحداث الرياضية الأكثر تميزًا ورعاية مجموعة متنوعة من المبادرات الجديدة والبارزة".

خلفت شركة الطيران القطرية المملوكة من الدولة منافستها الخليجية "طيران الإمارات" التي دفعت 25 مليون دولار سنويًا للفورمولا واحد منذ 2013 وفق التقارير.

وأشارت تقارير الى أن الإمارات العربية المتحدة رفضت زيادة كبيرة عندما عقدت مفاوضات بشأن اتفاق جديد طويل الأمد العام الماضي.

تمنح هذه الخطوة قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تأثيرًا في رياضة جديدة مع تصعيد حملتها لتصبح مركزًا رياضيًا دوليًا.

تجري عملية تجديد كبيرة لحلبة سباق قطر من أجل عودة الجائزة الكبرى لروزنامة فورمولا واحد في 8 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.