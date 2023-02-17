ألبين للفورمولا 1 تتعاقد مع الأسطورة زيدان

كشف فريق ألبين عن مفاجأة بالتعاقد مع أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان ليصبح سفيراً عالمياً لعلامته التجارية قبل انطلاق الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحضر زيدان، الفائز بكأس العالم مع فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق، مراسم إزاحة الستار عن السيارة الجديدة لفريق ألبين المملوك لرينو يوم الخميس. وقال زيدان مفاجأة الحفل في لندن "أنا سعيد جداً بالوجود هنا وبتشكيل جزء من فريق ألبين".

ويسابق السائق الفرنسي بيير جاسلي، الوافد الجديد أيضاً للفريق ليزامل مواطنه استيبان أوكون، بالرقم 10 لكنه أقر بأنه أفضل شخص غير معتزل يحمل هذا الرقم في المكان.

وقال جاسلي "زيدان كان من أبطالي حين كنت طفلاً، بدأت لعب كرة القدم في سن الخامسة وأردت أن ارتدي قميصه رقم 10 في كل مرة خلال التجارب والتدريبات".

وأضاف "بمجرد رؤيته سفيراً لفريقنا اليوم وأثناء قضاء بعض الوقت معه خلف الكواليس قبل المناسبة هاجمته بملايين الأسئلة عن مسيرته".

وكلف ألبين الثنائي الفرنسي أوكون وجاسلي، الذي يحل محل بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو، بالدفاع عن المركز الرابع بالترتيب العام على الأقل وتقليص الفارق مع ثلاثي القمة رد بول وفيراري ومرسيدس.وينطلق الموسم الجديد المؤلف من 23 سباقاً في حلبة الصخير بالبحرين في الخامس من مارس-آذار.