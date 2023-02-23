الحكم بالسجن المؤبد على أردني وأمريكية قتلا طفلهما بالتبني بالماء الساخن

أصدرت محكمة أردنية الخميس حكماً بالسجن مدى الحياة في حق أردني وزوجته الأمريكية بعدما أُدينا بتهمة قتل طفلهما بالتبني بالماء الساخن، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن "محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكماً مشدداً بالسجن المؤبد بحق أردني (44 عاماً) وزوجته الأمريكية (38 عاماً) بعد إدانتهما بقتل ابنها بالتبني (8 أعوام)".

وأضاف أنهما "عذبا الطفل بالماء الساخن داخل حوض الاستحمام لساعات حتى فارق الحياة في حزيران/يونيو 2021"، مشيراً إلى أن الزوجين أدينا بـ"القتل مع تعذيب المقتول بشراسة"، لذلك طبقت في حقهما العقوبة الأشد.

ووفقاً للائحة الاتهام فإن المدانين المتزوجين منذ العام 2009 ويعيشان في الأردن، وإثر عدم قدرة الزوجة على الإنجاب تبنيا في 2016 أربعة أطفال (ثلاثة ذكور وبنت) من كولومبيا.

ووفقاً للائحة، تعرض الأطفال، المجني عليه (8 أعوام) وشقيقيه (5 أعوام و9 أعوام) وشقيقتهم (11 عاماً) "بشكل شبه يومي للضرب والتعنيف بعصي خشبية وسكب الماء الساخن".

وفي حزيران/يونيو 2021، و"بسبب تدني علامات المغدور المدرسية (...) قام المتهمان بإدخاله الى الحمام وبسكب الماء الساخن على جسمه بهدف قتله".

وسكب الاثنان الماء الساخن عليه حتى تأكدا أنه شارف على الموت، ثم اتصلا بالإسعاف ونقلاه إلى مستشفى حيث فارق الحياة.

ولدى تشريح جثته تبين أنه مصاب بكدمات ورضات نتيجة الضرب وحروق شملت معظم الجسم، فتم فحص الأطفال الثلاثة الأخرين وضبط المدانين ومحاكمتهما.