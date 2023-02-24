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مدغشقر

شاهد: إعصار فريدي يتجه نحو موزمبيق بعد أن خلّف سبعة قتلى في مدغشقر

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بقلم:  يورونيوز
صورة من القمر الصناعي لاعصار فريدي، مدغشقر، 21 فبراير 2023
صورة من القمر الصناعي لاعصار فريدي، مدغشقر، 21 فبراير 2023   -  حقوق النشر  AP

خلّف الإعصار الاستوائي فريدي الذي يضرب المحيط الهندي منذ أيام عدة، سبعة قتلى خلال عبوره في مدغشقر، لكنه تراجع إلى حد كبير قبل أن يبلغ موزمبيق الجمعة حيث يتحول عاصفة استوائية معتدلة.

وقالت حكومة مدغشقر في بيان الخميس إن متوسط سرعة الرياح بلغ 65 كلم في الساعة، لافتة الى أن حصيلة الضحايا  قد ارتفعت من خمسة إلى سبعة قتلى.

ويتوقع أن يبلغ سواحل موزمبيق ليلاً، بين وسط البلاد وجنوبها، قبل أن تصل عينه الى اليابسة قرابة الساعة 10,00 ت غ.

وخلف الإعصار أضراراً كبيرة في مدغشقر. وقضى أربعة من القتلى السبعة غرقاً فيما قتل الثلاثة الآخرون "بعد انهيار منزل"، وفق مكتب إدارة الكوارث.

ولم يسجل فقدان أي شخص.

وتضرر 78 ألفاً و78 شخصاً من سكان الجزيرة بالفيضانات، واضطر كثيرون منهم إلى مغادرة منازلهم.

وتعبر نحو عشر عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام في موسم يمتد من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/ابريل.

المصادر الإضافية • ا ف ب