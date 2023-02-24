شاهد: روسيا تطلق مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء عالقين

انطلقت ليل الخميس الجمعة من كازاخستان مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَّين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية غير المأهولة وفق ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس" والأميركية "ناسا".

وأكدت "روسكوسموس" في بيان أنّ إقلاع المركبة ووضعها في المدار "سارا كما يُفترض"، وقالت إنّه يتوقع أن يتم الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في 26 شباط/فبراير عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر مبدئياً أن تقلع المركبة في منتصف آذار/مارس المقبل لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.

إلا أنّ المركبة أُطلقت فارغةً لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، والأميركي فرانك روبيو.

وفي غياب أي طاقم ليحل محل هؤلاء، تم تمديد مهمّتهم حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بينما كان من المقرر أن يعودوا في نهاية آذار/مارس. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا حوالي السنة في الفضاء، بدل فترة لا تستمر في العادة سوى ستة أشهر.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان ورائد الفضاء الأميركي على متن مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية.

وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تُستخدم كمركبة إغاثة في حال اضطرّوا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.

إلا أنّ مركبة "سويوز إم إس -22" تعرضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى تسرب هائل في سائل التبريد، قالت موسكو إنه ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.

وقررت "روسكوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" لإعادة الطاقم في أيلول/سبتمبر.

أما "سويوز إم إس -22"، فمن المقرر إعادتها إلى الأرض في نهاية الشهر المقبل دون أن يكون على متنها رواد فضاء.

وكان تسرب مشابه قد أصاب منتصف شباط/فبراير مركبة شحن روسية أخرى هي "بروغرس ام اس 21" التي كانت راسية في محطة الفضاء الدولية منذ تشرين الأول/أكتوبر، وأعيدت إلى الأرض الأسبوع الفائت.

وأوضحت "روسكوسموس" الثلاثاء أن "اصطداماً خارجياً" قد تسبب بهذا التسرب.