بالأرقام.. ما هي البدان التي تعرضت لأكبر عدد من العقوبات الغربية حول العالم؟

في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، أصبحت روسيا، اليوم، الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم، حيث تم فرض 14.081 عقوبة على الأفراد والكيانات الروسية.

وكل هذه العقوبات سارية حالياً، وهي تعادل خمسة أضعاف تلك التي كانت سارية قبل اعتراف الكرملين بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين في 22 شباط-فبراير 2022.

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع كاستيلوم المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تخطت بأشواط إيران الدولة التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبل الغزو بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 وبعدها 11.327 بحسب المصدر نفسه، ليبلغ العدد الإجمالي 14.081 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية [مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار].

ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة [كوريا الجنوبية واليابان مثلاً] وأستراليا وأخرى أممية [الأمم المتحدة].

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها عام 2011، تليها كوريا الشمالية ثم بيلاروس ففنزويلا وبعدها ميانمار.

من يفرض العقوبات على روسيا؟

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية 1.948 عقوبة على روسيا وسويسرا 1.782 عقوبة وكندا 1.590 عقوبة. وأغلب العقوبات المفروضة اليوم على موسكو تستهدف أشخاصاً حيث هناك فقط 2.210 عقوبات من أصل 11.327 فُرضت على كيانات روسية.

في المقابل رفضت بلدان عدة معاقبة روسيا أبرزها الصين والهند وأيضاً دول من العالم العربي مثل السعودية والإمارات. وسجل الاقتصاد الروسي تقلصاً في 2022 بلغ 2.2 بالمئة بحسب الأرقام الرسمية، على أن يسجل نمواً طفيفاً في 2023 [نحو 0.3 بالمئة] بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.