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اليابان

شاهد: اليابان تفشل في إطلاق صاروخها الجديد إلى الفضاء

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بقلم:  يورونيوز
عملية إطلاق صاروخ H3
عملية إطلاق صاروخ H3   -  حقوق النشر  福馬真吾/Kyodo News

قالت وكالة الفضاء الوطنية اليابانية إن عملية إطلاق الصاروخ الياباني الجديد H3 فشلت يوم الجمعة بعد مشكلة في الاشتعال.

كان من المفترض أن يتم إطلاق صاروخ H3  الذي خلف نموذج H2A التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، والذي بدأ الخدمة في عام 2001، في منتصف هذا الصباح من مركز تانيغاشيما للفضاء في جنوب غرب اليابان.

وقال نوبويوشي فوجيموتو المتحدث باسم "جاكسا" يبدو اننا فشلنا في اشعال اثنين من المعززات الصاروخية بعد اشعال المحركين الرئيسيين بنجاح".

عند إطلاقه، سيحمل H3 قمرًا صناعيًا مزودًا بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء التي طورتها وزارة الدفاع بشكل أساسي لمراقبة الكوارث.

يمكن استخدامه أيضًا للكشف عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

شاركت شركة "ميتسوبيشي هيفي" ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية في تطوير صاروخهما الرائد الجديد H3 كخليفة لصاروخ H2A، والذي من المقرر أن يتقاعد في عام 2024.

المصادر الإضافية • أ ف ب