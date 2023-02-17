شاهد: اليابان تفشل في إطلاق صاروخها الجديد إلى الفضاء

قالت وكالة الفضاء الوطنية اليابانية إن عملية إطلاق الصاروخ الياباني الجديد H3 فشلت يوم الجمعة بعد مشكلة في الاشتعال.

كان من المفترض أن يتم إطلاق صاروخ H3 الذي خلف نموذج H2A التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، والذي بدأ الخدمة في عام 2001، في منتصف هذا الصباح من مركز تانيغاشيما للفضاء في جنوب غرب اليابان.

وقال نوبويوشي فوجيموتو المتحدث باسم "جاكسا" يبدو اننا فشلنا في اشعال اثنين من المعززات الصاروخية بعد اشعال المحركين الرئيسيين بنجاح".

عند إطلاقه، سيحمل H3 قمرًا صناعيًا مزودًا بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء التي طورتها وزارة الدفاع بشكل أساسي لمراقبة الكوارث.

يمكن استخدامه أيضًا للكشف عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

شاركت شركة "ميتسوبيشي هيفي" ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية في تطوير صاروخهما الرائد الجديد H3 كخليفة لصاروخ H2A، والذي من المقرر أن يتقاعد في عام 2024.