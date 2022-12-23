شاهد: تدريبات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة في مناطق وعرة وسط الثلوج

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقاطع مصوّرة تظهر جنوداً من الجيشين الروسي والبيلاروسي أثناء تدريبات مشتركة في منطقة بريست البيلاروسية المحاذية للحدود البولندية.

وأظهرت المقاطع المصوّرة جنوداً من البلدين في مركز التدريب "بريستسكي" يتدربون على تنفيذ عمليات قتالية وخطط وتكتيكات عسكرية وأيضاً مهام طبية وهندسية وقيادة المركبات العسكرية على اختلاف أنواعها وسط أراضٍ وعرة تكسوها الثلوج.

وكانت بيلاروس أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر إنشاء قوّات إقليمية مشتركة مع موسكو انضمّ إليها آلاف المجنّدين الروس، وقد أثار نشر جنود روس في بيلاروس مخاوف من أن تنضمّ القوات البيلاروسية إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا.