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روسيا البيضاء

شاهد: تدريبات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة في مناطق وعرة وسط الثلوج

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بقلم:  يورونيوز
هذه الصورة تم أخذها من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، 19 ديسمبر 2022، وذكرت فيه أن قوات روسية وأخرى بيلاروسية تشارك في تدريبات مشتركة.
هذه الصورة تم أخذها من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، 19 ديسمبر 2022، وذكرت فيه أن قوات روسية وأخرى بيلاروسية تشارك في تدريبات مشتركة.   -   حقوق النشر  AP/Russian Defense Ministry Press Service

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقاطع مصوّرة تظهر جنوداً من الجيشين الروسي والبيلاروسي أثناء تدريبات مشتركة في منطقة بريست البيلاروسية المحاذية للحدود البولندية.

وأظهرت المقاطع المصوّرة جنوداً من البلدين في مركز التدريب "بريستسكي"  يتدربون على تنفيذ عمليات قتالية وخطط وتكتيكات عسكرية وأيضاً مهام طبية وهندسية وقيادة المركبات العسكرية على اختلاف أنواعها وسط أراضٍ وعرة تكسوها الثلوج.

وكانت بيلاروس أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر إنشاء قوّات إقليمية مشتركة مع موسكو انضمّ إليها آلاف المجنّدين الروس، وقد أثار نشر جنود روس في بيلاروس مخاوف من أن تنضمّ القوات البيلاروسية إلى العمليات العسكرية في أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ب