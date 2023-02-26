مقتل مستوطنين اثنين بجروح خطيرة في إطلاق نار على سيارتهما شمال الضفة الغربية

وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن عملية إطلاق نار في بلدة حوارة القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حيث قتل إسرائيليان بعد إصابتهما بجروح خطيرة وفقا للمتحدث باسم خدمات الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود"، وفور العملية شرعت قوات الأمن الإسرائيلية بنشر الحواجز العسكرية ومطاردة من يشتبه بهم إطلاق النار. وتأتي العملية في وقت يناقش فيه مسؤولون في قمة العقبة بالأردن سبل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل خصوصا قبل شهر رمضان الذي يحل في الثلث الأخير من شهر مارس المقبل.