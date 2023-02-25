فيديو: مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في سيارتي فلسطيني في نابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون سيارتين تعودان لفلسطيني، خلال اعتدائهم على قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي قالت نقلا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين من بؤرة "براخا" الاستيطانية هاجموا منازل الفلسطينيين جنوب القرية وأحرقوا السيارتين.

وقال غسان دغلس إن عددا من المستوطنين اعتدوا على مواطن فلسطيني في القرية، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما هاجموا منازل على أطراف القرية وأرعبوا سكانها، علي حد تعبيره.

ويعد هذا الهجوم الأحدث للمستوطنين الإسرائيليين، الذين يستهدفون السكان الفلسطينيين عبر أنحاء الضفة الغربية، خاصة في شمال محافظة نابلس، وغالبا ما يحظون بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلية.