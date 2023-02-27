بعد إدراج جنوب إفريقيا على "القائمة الرمادية".. رامابوزا يتعهد بمحاربة الأموال القذرة

أعلن الرئيس سيريل رامابوزا الإثنين أن جنوب إفريقيا ستنتهز "الفرصة" للتعامل مع الأموال القذرة بعد وضع البلاد على قائمة مراقبة الجرائم المالية.

قالت مجموعة العمل المالي الجمعة إنها وضعت جنوب إفريقيا على "القائمة الرمادية" بهدف تشديد المراقبة على أوجه القصور في مكافحة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية".

وتضع مجموعة العمل المالي معايير لأكثر من 200 دولة وسلطة قضائية بشأن الجرائم المالية عبر الحدود، وهو نظام يهدف إلى تشجيع السلطات الوطنية على تحسين أدائها.

وقال رامابوزا في رسالته الاخبارية الأسبوعية: "القائمة الرمادية هي فرصة لنا لتشديد ضوابطنا وتحسين استجابتنا للتصدي للجريمة المنظمة".

وأضاف أن "الوضع مقلق ولكنه أقل خطورة مما يعتقد البعض".

وقال أيضا: "الركائز موجودة ونعلم ما علينا القيام به لشطبنا من القائمة الرمادية"، مؤكدا أنه "مصمم على القيام بذلك في أسرع وقت".

استشرى الفساد في القطاع العام في جنوب إفريقيا في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وتعهد رامابوزا القيام بعملية تطهير عندما تولى منصبه قبل خمس سنوات.

من جانبه، أدلى حزب المعارضة من اليسار المتطرف بتعليق شديد اللهجة على نبأ ادراج البلاد على القائمة الرمادية، واصفا رامابوزا بأنه "مجرم يقود دولة إجرامية".

ورأى الجمعة أن رامابوزا "جزء من أسباب إدراج جنوب إفريقيا على القائمة الرمادية".