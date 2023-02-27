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الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن تعلن مقتل مواطن أميركي في أعمال العنف في الضفة الغربية

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بقلم:  يورونيوز
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد موقع هجوم إطلاق نار بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد موقع هجوم إطلاق نار بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023   -  حقوق النشر  Mahmoud Illean/AP

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيلياً قتل الإثنين في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة يحمل أيضاً الجنسية الأميركية.

وقال برايس "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضاً"، وتابع "ندين أيضاً العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل".

المصادر الإضافية • ا ف ب