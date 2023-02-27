واشنطن تعلن مقتل مواطن أميركي في أعمال العنف في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيلياً قتل الإثنين في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة يحمل أيضاً الجنسية الأميركية.

وقال برايس "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضاً"، وتابع "ندين أيضاً العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في أعقاب عمليات القتل".