شاهد: آثار الدمار في بلدة حوارة في الضفة الغربية وشهود عيان يروون التفاصيل

هاجم مستوطنون إسرائيليون بشكل عنيف بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النار في السيارات والمنازل كرد انتقامي على مقتل مستوطنين اثنين على يد مسلح فلسطيني.

وبحسب شهود عيان، هاجم نحو 400 مستوطن إسرائيلي المكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاماً قتل برصاص اسرائيلي.

وقالت الخدمات الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصين آخرين أصيبا بالرصاص، وطعن ثالث، وضُرب رابع بقضيب حديدي. وعولج حوالى 95 آخرين من استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.