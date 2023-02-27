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الضفة الغربية

شاهد: آثار الدمار في بلدة حوارة في الضفة الغربية وشهود عيان يروون التفاصيل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الأضرار التي خلفها الهجوم على بلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية
الأضرار التي خلفها الهجوم على بلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية   -  حقوق النشر  AP Photo

هاجم مستوطنون إسرائيليون بشكل عنيف بلدة حوارة شمال الضفة الغربية، وأشعلوا النار في السيارات والمنازل كرد انتقامي على مقتل مستوطنين اثنين على يد مسلح فلسطيني.

وبحسب شهود عيان، هاجم نحو 400 مستوطن إسرائيلي المكان. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاماً قتل برصاص اسرائيلي.

وقالت الخدمات الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصين آخرين أصيبا بالرصاص، وطعن ثالث، وضُرب رابع بقضيب حديدي. وعولج حوالى 95 آخرين من استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

المصادر الإضافية • أ ب