نفوق أحد آخر الفهود الآسيوية في إيران

نفق الثلاثاء في إيران أحد آخر الفهود الآسيوية في العالم، ما أحدث موجة من الحزن بين الإيرانيين الذين تأثروا بمصير الفهد الصغير الذي وُلد عام 2022 داخل أحد الملاجئ.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أنّ الفهد "بيروز" الذي نقل الى المستشفى البيطري المركزي الخميس لإصابته بفشل كلوي، فارق الحياة بعد خضوعه لغسيل كلى.

وعلّق رئيس المستشفى أميد مرادي على نفوق الفهد بالقول "نشعر بحزن كبير لخسارة "بيروز" ولفشل كل الجهود التي بُذلت لإنقاذه".

الفهد بيروز Alireza Masoumi/AP

وبات "بيروز" فخراً وطنياً منذ ولادته في أيار/مايو 2022 في ملجأ في شرق إيران. وأثار هذا الحدث حماسة حينها، إذ لم يتبق في إيران سوى اثني عشر فهداً آسيوياً، وهو نوع معرض لخطر الانقراض بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ومنذ نقله إلى المستشفى، عبّر إيرانيون كثر عن تعاطفهم مع الفهد الصغير عبر الشبكات الاجتماعية.

وكتب أحدهم عبر تويتر "بيروز هو مصدر السعادة الوحيد للأمة". وأبدى آخرون خشيتهم من "انقراض" السلالة التي ينتمي إليها هذا الحيوان، المعروفة باسم الفهد الآسيوي أو الفهد الإيراني، مع نفوق بيروز.

والفهد هو أسرع حيوان في العالم، إذ تصل سرعته إلى 120 كيلومترا في الساعة. ولا يزال موجوداً في أجزاء من جنوب إفريقيا، لكنه اختفى فعلياً من شمال إفريقيا وآسيا.

و أطلقت إيران، وهي من آخر الدول في العالم التي تعيش فيها الفهود الآسيوية في البرية، برنامج حماية تدعمه الأمم المتحدة في عام 2001.