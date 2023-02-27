سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان

تعرّض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، لسرقة طالت خادماً يضم صوراً منذ العام 1961، إضافة إلى عدد من الحواسيب، وفق ما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الإثنين.

وقال المكاري في بيان "تعرّض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام لسرقة الخادم الذي يضمّ صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة الى سرقة خمسة أجهزة كومبيوتر من غرفة الأرشيف".

وفوجئ الموظفون، وفق البيان، صباح الإثنين، بأنّ "باب الغرفة كان مفتوحاً بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة".

وبينما باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها، أكد المكاري "لن نألو جهداً بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لأن ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن".

وتقع مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام في مقرّ وزارة الإعلام في منطقة الصنائع في بيروت، الملاصقة لوزارة الداخلية والبلديات.

ومنذ الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019، تعاني العديد من المؤسسات العامة نقصاً في عدد الموظفين الذين يحضرون إلى مكاتبهم وتقليصا لعناصر الأمن والحماية على وقع ارتفاع كلفة النقل وتدهور قيمة الرواتب.

وخسرت الليرة منذ بدء الانهيار الاقتصادي نحو 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. ولا تلوح في الأفق أي حلول لشلل سياسي تعيشه البلاد منذ أشهر.