بوتين يوقع قانونا لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت" النووية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء على قانون يعلق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.

وجاء في الوثائق التي وقعها بوتين "تعليق المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الخاصة بمزيد من التخفيض والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، الموقعة في براغ في 8 أبريل/ نيسان 2010".

وبحسب القانون، فإن قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة يمكن اتخاذه من قبل رئيس الدولة.

في 21 فبراير/ شباط، قال الرئيس الروسي، خلال خطاب "يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجباً علي أن أُعلن أن روسيا ستعلّق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت".

عملياً، كانت المعاهدة في حالة من الموت السريري: كانت روسيا قد أعلنت في بداية آب/أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطّط لها في مواقعها العسكرية في إطار الاتفاق، مؤكدة أنّ هذه الخطوة جاءت رداً على العراقيل الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة.

تهدف معاهدة "نيو ستارت"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011 وتم تمديدها حتى فبراير/ شباط 2026، إلى الحد من برامج الأسلحة النووية بعيدة المدى للولايات المتحدة وروسيا.