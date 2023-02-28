وزارة الدفاع الأوكرانية تقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وقوات فاغنر تتقدم رغم الخسائر الكبيرة

وزارة الدفاع الأوكرانية تقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وقوات فاغنر تتقدم رغم الخسائر الكبيرةمحادثة
ملخص لأبرز الأحداث المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، إن جهازه لا يرى أي مؤشرات حالياً إلى أن الصين تعتزم تزويد روسيا بالسلاح. كلام بودانوف جاء خلال مقابلة مع إذاعة أمريكية، ونفى فيه ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي وأمس الإثنين.
- أمس الإثنين، كان البيت الأبيض حذر بكين من مدّ روسيا بالسلاح، قائلاً إن ثمن ذلك سيكون غالياً. تصريحات جون كيربي، مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض جاءت بعد كلام مدير وكالة الاستخبارات المركزية [C.I.A] الذي قال إنه مقتنع بأن الصين اتخذ قرار تسليح الجيش الروسي.
- ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الإثنين إن الوضع في بخموت، أو القلعة الشرقية كما يسميها الأوكرانيون، معقد جداً. وكانت أوكرانيا حاولت القيام بهجوم مضاد في البلدة التي تغزوها قوات فاغنر من ثلاث جهات، ولكن الأنباء الميدانية الأولى تقول إن نتيجة الهجوم جاءت محدودة جداً.
- ميدانياً أيضاً، أقال زيلينسكي في مرسوم مقتضب قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن سبب الإقالة. وهذا أكبر تغيير تشهده المؤسسة العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب.
- في موسكو قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الخطة الصينية للسلام مهمة ولكنه أضاف أن الظروف حالياً غير متوفرة للنظر فيها. وقبل الكرملين، كان كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، رفض وصف المقترح الصيني بـ"خطة السلام"، ولكنه أشاد بمحاولة بكين، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مبادرة ثانية.
وزارة الدفاع الأوكرانية: الوضع في بخموت متوتر جداً
بالعودة إلى ما حدث أمس في بيلاروس، هذا ما جاء في إعلان "مجموعة معارضة بيلاروسية" حول تدمير طائرة تجسس روسية بالقرب من مينسك.
تقع مدينة بخموت الاستراتيجية في قلب حوض الدونباس الصناعي الذي وضعه الكرملين صلب أهدافه، ولكن المعركة عليها تحولت معركةً رمزية إلى حدّ كبير بالنسبة إلى الجانبين الروسي والأوكراني، حيث يسعى كل طرف إلى كسر شوكة الآخر وهزيمته.
وزارة الدفاع البريطانية: تدمير طائرة آي-50 الروسية للتجسس في بيلاروس خسارة كبيرة لسلاح الجوّ
قالت الاستخبارات البريطانية، الثلاثاء، إن خسارة روسيا طائرة التجسس آي-50 [تشبه نموذج أواكس الأمريكي]، قد تكون بالغة جداً، حيث تعتمد القوات الروسية الجوية عليها من أجل "تأمين صورة عن المعارك الجوية".
وكانت مجموعة معارضين بيلاروسيين أعلنت أمس تنفيذ عملية "إلحاق ضرر كبير" بالطائرة التي كانت في أحد مطارات بيلاروس الذي يقع على بعد 12 كيلومتراً عن العاصمة مينسك، في عملية نوعية.
وقالت المجموعة إنها دمرت الطائرة باستخدام طائرتين مسيّرتين. ولا يمكن ليونيوز التحقق من هذه الأخبار بطريقة مستقلة، كما أن وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية لم تعلّقا على الموضوع.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه سيبقى بحوزة روسيا 6 طائرات من هذا النوع، ما يحدّ من عمليات القوات الروسية الجوية.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 February 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2023
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رئيس الاستخبارات الأوكرانية: لا نرى أي مؤشرات على أن الصين تعتزم مدّ روسيا بالسلاح
أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أمريكا"، الإثنين، أنّه لا يرى أيّ مؤشّر على أنّ الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.
وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيراً ومفادها أنّ الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في غزوه لأوكرانيا، في اتّهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف "أنا لا أشاطر هذا الرأي".
وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية معه في 25 الجاري، أضاف المسؤول الأوكراني "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنّ الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا... لا أرى أيّ مؤشّر على أنّ مثل هكذا أمور يتمّ حتّى البحث فيها".
وبعدما ألحّت عليه "صوت أمريكا" بالسؤال عن الاتّهامات الأمريكية، قال بودانوف "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا، مع كلّ الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".
وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشيّة تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز في مقابلة بثّتها شبكة "سي بي إس" مساء الأحد واتّهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة.
وقال بيرنز للشبكة الأمريكية "نحن واثقون من أنّ المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا أعتدة فتّاكة".
وفي مقابلته أكّد بودانوف أنّ إيران هي "عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا". وأضاف "كانت هناك معلومات تفيد بأنّ شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك أيّ حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية".
وبالنسبة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية فإنّ "روسيا تحاول فحسب شراء كلّ ما تيسّر لها من أيّ مكان تيسّر لها، لأنّ مشاكلها كبيرة".
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زيلينكسي يعلن أن الوضع حول مدينة باخموت "يزداد تعقيدا"
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.
وجاء في مداخلته المسائية اليومية "الأوضاع تزداد تعقيدا"، مضيفا "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا"، واصفا الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على بيلاروس
اعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تمديد عقوباته على بيلاروس لعام واحد بسبب استمرار القمع الذي يمارسه نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو ودعمه للحرب الروسية على أوكرانيا.
واعلن المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد أن العقوبات مددت حتى 28 شباط/فبراير 2024.
وطلبت النيابة الاثنين عقوبة السجن 19 عاما للمعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تحاكم غيابيا منذ كانون الثاني/يناير في الجمهورية السوفياتية السابقة.
ومنذ آب/اغسطس 2020، فرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات على المسؤولين عن القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.
ومنع الرئيس الكسندر لوكاشنكو و194 شخصية أخرى قريبة من النظام من الإقامة في الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم.
يلين تعلن في كييف تحويل 1,2 مليار دولار لأوكرانيا
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تزور كييف، الاثنين عن تحويل 1,2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها في "الرد على الهجمات الروسية" من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها.
بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن، التقت الوزيرة بدورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعلنت "تحويل مبلغ إضافي يزيد عن 1,2 مليار دولار".
وقالت في خطاب "هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة"، قائلة إن "الحفاظ على حكومة فعالة (كان) ضروريا من اجل تمكين اوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية".
وأضافت "دعمنا الاقتصادي يسمح للحكومة الأوكرانية والخدمات العامة الأساسية بان تبقى ناشطة في ظروف استثنائية"، موضحة أن هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بدفع رواتب معلميها وفرق الإطفاء أو حتى مساعدة ملايين النازحين.
وفقا ليلين، قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات "أمنية واقتصادية وإنسانية" لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن "أكبر مانح ثنائي" لكييف.
الجزائر وروسيا تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري
بحثت الجزائر وروسيا الإثنين تعزيز تعاونهما العسكري، وذلك خلال زيارة يجريها الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف للجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المسؤول الروسي التقى رفقة "وفد هام" رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، وتناول البحث "حالة التعاون العسكري بين البلدين" و"السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر".
وقال شنقريحة إن الزيارة "تمثل، بالنسبة لنا، دليلا على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز أكثر للشراكة الإستراتيجية والتاريخية، التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري".
ونقل البيان عن باتروشيف تأكيده "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تسعى بلاده لتعزيزها أكثر مستقبلا".
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.