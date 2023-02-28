وزارة الدفاع الأوكرانية تقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وقوات فاغنر تتقدم رغم الخسائر الكبيرة

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رئيس الاستخبارات الأوكرانية: لا نرى أي مؤشرات على أن الصين تعتزم مدّ روسيا بالسلاح

أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أمريكا"، الإثنين، أنّه لا يرى أيّ مؤشّر على أنّ الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيراً ومفادها أنّ الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في غزوه لأوكرانيا، في اتّهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف "أنا لا أشاطر هذا الرأي".

وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية معه في 25 الجاري، أضاف المسؤول الأوكراني "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنّ الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا... لا أرى أيّ مؤشّر على أنّ مثل هكذا أمور يتمّ حتّى البحث فيها".

وبعدما ألحّت عليه "صوت أمريكا" بالسؤال عن الاتّهامات الأمريكية، قال بودانوف "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا، مع كلّ الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".

وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشيّة تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز في مقابلة بثّتها شبكة "سي بي إس" مساء الأحد واتّهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة.

وقال بيرنز للشبكة الأمريكية "نحن واثقون من أنّ المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا أعتدة فتّاكة".

رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف [أرشيف]

وفي مقابلته أكّد بودانوف أنّ إيران هي "عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا". وأضاف "كانت هناك معلومات تفيد بأنّ شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك أيّ حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية".

وبالنسبة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية فإنّ "روسيا تحاول فحسب شراء كلّ ما تيسّر لها من أيّ مكان تيسّر لها، لأنّ مشاكلها كبيرة".