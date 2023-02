وزارة الدفاع الأوكرانية تقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وقوات فاغنر تتقدم رغم الخسائر الكبيرة

قالت الاستخبارات البريطانية، الثلاثاء، إن خسارة روسيا طائرة التجسس آي-50 [تشبه نموذج أواكس الأمريكي]، قد تكون بالغة جداً، حيث تعتمد القوات الروسية الجوية عليها من أجل "تأمين صورة عن المعارك الجوية".

وكانت مجموعة معارضين بيلاروسيين أعلنت أمس تنفيذ عملية "إلحاق ضرر كبير" بالطائرة التي كانت في أحد مطارات بيلاروس الذي يقع على بعد 12 كيلومتراً عن العاصمة مينسك، في عملية نوعية.

وقالت المجموعة إنها دمرت الطائرة باستخدام طائرتين مسيّرتين. ولا يمكن ليونيوز التحقق من هذه الأخبار بطريقة مستقلة، كما أن وزارتا الدفاع الروسية والأوكرانية لم تعلّقا على الموضوع.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه سيبقى بحوزة روسيا 6 طائرات من هذا النوع، ما يحدّ من عمليات القوات الروسية الجوية.

