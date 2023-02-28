الجيش الأوكراني يقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وموسكو تقول إنها أحبطت هجوماً بالمسيرات على أراضيها

الجيش الأوكراني يقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وموسكو تقول إنها أحبطت هجوماً بالمسيرات على أراضيهامحادثة
ملخص لأبرز الأحداث المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
- ذكرت وكالة حكومية روسية إن قوات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث مسيرات، اثنان بينها هاجمتا جنوب غرب روسيا [منطقة كراسنودار] ليلاً، وأخرى هاجمت منطقة موسكو اليوم، الثلاثاء.
- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، إن جهازه لا يرى أي مؤشرات حالياً إلى أن الصين تعتزم تزويد روسيا بالسلاح. كلام بودانوف جاء خلال مقابلة مع إذاعة أمريكية، ونفى فيه ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين نهاية الأسبوع الماضي وأمس الإثنين.
- أمس الإثنين، كان البيت الأبيض حذر بكين من مدّ روسيا بالسلاح، قائلاً إن ثمن ذلك سيكون غالياً. تصريحات جون كيربي، مسؤول الأمن القومي في البيت الأبيض جاءت بعد كلام مدير وكالة الاستخبارات المركزية [C.I.A] الذي قال إنه مقتنع بأن الصين اتخذ قرار تسليح الجيش الروسي.
- ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الإثنين إن الوضع في بخموت، أو القلعة الشرقية كما يسميها الأوكرانيون، معقد جداً. وكانت أوكرانيا حاولت القيام بهجوم مضاد في البلدة التي تغزوها قوات فاغنر من ثلاث جهات، ولكن الأنباء الميدانية الأولى تقول إن نتيجة الهجوم جاءت محدودة جداً.
- ميدانياً أيضاً، أقال زيلينسكي في مرسوم مقتضب قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن سبب الإقالة. وهذا أكبر تغيير تشهده المؤسسة العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب.
- في موسكو قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الخطة الصينية للسلام مهمة ولكنه أضاف أن الظروف حالياً غير متوفرة للنظر فيها. وقبل الكرملين، كان كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، رفض وصف المقترح الصيني بـ"خطة السلام"، ولكنه أشاد بمحاولة بكين، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مبادرة ثانية.
استطلاع: ثلث اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي يرغبون في العودة إلى ديارهم
تايوان تلغي حفلة للسوبرانو الروسية آنا نتريبكو
ألغت الأوركسترا السيمفونية الوطنية التايوانية الثلاثاء حفلةً موسيقية كانت مقررة للسوبرانو الروسية الشهيرة آنا نتريبكو التي أدى تأييدها في الماضي للرئيس فلاديمير بوتين إلى صرف النظر عن إقامة حفلاتها في دور الأوبرا العالمية.
ولم تورد الأوركسترا أي سبب محدد للإلغاء، لكنها أوضحت أنها بحثته مع ممثلي المغنية بسبب "عوامل تثير القلق في المجتمع".
وانسحبت نتريبكو من "ميتروبوليتان أوبرا" النيويوركية في آذار/مارس 2022 بعد إعلان دار الأوبرا المرموقة وقف التعاون مع الفنانين الذين دعموا بوتين على إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
بوتين يأمر جهاز الاستخبارات ببذل المزيد من الجهود لحماية روسيا من أعمال التخريب
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الإثنين، جهاز الاستخبارات، بتعزيز الجهود المبذولة من أجل وقف "مجموعات التخريب" التي تدخل البلاد وتنفذ عمليات.
وفي كلمة ألقاها أمام ضباط من جهاز الأمن الفدرالي الروسي [F.S.B]، طالب بوتين بتعزيز النشاطات الاستخباراتية من أجل الرد على ما قال إنه "عمليات تجسس في ازدياد والأعمال التخريبية".
الكرملين: موسكو لن تساوم أبداً على المناطق الأوكرانية الأربع
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تساوم أبداً على المناطق التي ضمّتها من أوكرانيا، واصفاً إياها بـ"حقائق واقعية"، ومضيفاً أن روسيا منفتحة على المفاوضات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ضمّ مناطق دونيستك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون إلى روسيا في أيلول-سبتمبر الماضي.
تحطم مسيَّرة في منطقة موسكو وحاكم المنطقة يتحدث عن استهداف منشآت مدنية
وتقع المنطقة حيث سقطت الطائرة المسيرة على بعد حوالى 110 كيلومترات من موسكو، تحديداً في مدينة كولومنا [جنوب شرق]. وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسي الحكومية إن المسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية.
وكانت روسيا أعلنت سابقاً اليوم إسقاط مسيرتين أوكرانيتين خلال تنفيذ هجمات على مناطق جنوب البلاد ليلاً.
ولم تتبن السلطات الأوكرانية الهجوم ولا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأخبار بطريقة مستقلة.
موسكو تؤكّد أنها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين تستهدفان بنى تحتية مدنية في روسيا
أكّدت موسكو الثلاثاء أنها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيَّرتين". وأضافت "تم تحييد المسيّرتين.." من دون إحداث أي ضرر.
ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي لكن على المدى الطويل
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف ولكن "على المدى الطويل"، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الانضمام إلى الناتو في مواجهة الغزو الروسي.
وقال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى فنلندا، إنّ "دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف، ولكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل"، داعياً إلى بناء "إطار" لتجنّب أيّ غزو جديد في المستقبل.
قبل انتخابات مقررة في الثاني من نيسان/أبريل تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو) سريعا ما أن تحصل هلسينكي على موافقة أنقرة وبودابست.