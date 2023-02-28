الجيش الأوكراني يقرّ بأن الوضع في بخموت صعب جداً وموسكو تقول إنها أحبطت هجوماً بالمسيرات على أراضيها

17:10

تايوان تلغي حفلة للسوبرانو الروسية آنا نتريبكو



ألغت الأوركسترا السيمفونية الوطنية التايوانية الثلاثاء حفلةً موسيقية كانت مقررة للسوبرانو الروسية الشهيرة آنا نتريبكو التي أدى تأييدها في الماضي للرئيس فلاديمير بوتين إلى صرف النظر عن إقامة حفلاتها في دور الأوبرا العالمية.

ولم تورد الأوركسترا أي سبب محدد للإلغاء، لكنها أوضحت أنها بحثته مع ممثلي المغنية بسبب "عوامل تثير القلق في المجتمع".

وانسحبت نتريبكو من "ميتروبوليتان أوبرا" النيويوركية في آذار/مارس 2022 بعد إعلان دار الأوبرا المرموقة وقف التعاون مع الفنانين الذين دعموا بوتين على إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

