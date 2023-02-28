تيك توك: البيت الأبيض يمهل جميع الوكالات الفدرالية 30 يوماً لحذف التطبيق

أمر البيت الأبيض الإثنين الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً تيك توك على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت الرئاسة الأمريكية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير.

وفي مذكّرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

بروكسل وأوتاوا

يأتي القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية والمفوضية الأوروبية.

وحظرت أوتاوا تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن".

في بروكسل، قررت المفوضية الأوروبية حظر التطبيق على جميع الأجهزة المهنية التابعة لموظفيها من أجل حماية بيانات المؤسسة.