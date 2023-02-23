تيك توك تدين قرار المفوضية الأوروبية حظر التطبيق على هواتف موظفيها

أدانت شركة بايت دانس الصينية اليوم، الخميس، قرار المفوضية الأوروبية حظر تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك على جميع الأجهزة المهنية التابعة لموظفيها من أجل حماية بيانات المؤسسة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار الذي نعتقد أنه خاطئ ويستند إلى مفاهيم خاطئة".

وكانت المفوضية أعلنت في بيان سابقاً اليوم أنها منعت الموظفين من استخدام التطبيق بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالبيانات.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الحظر يعني أيضاً أن موظفي المفوضية الأوروبية لا يمكنهم استخدام التطبيق على الأجهزة الشخصية، بما في ذلك الهواتف التي تحتوي على تطبيقات رسمية مثبتة.