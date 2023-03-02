"البلد يحترق وسارة تقص شعرها".. متظاهرون يحاصرون زوجة نتنياهو داخل صالون حلاقة في تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عشرات المتظاهرين حاصروا سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتياهو أمام صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، بعد أن علقت في الداخل لفترة من الزمن.

ولفتت إلى أن عناصر الشرطة نجحوا بعد ثلاث ساعات من انتظارها في الداخل، من إخراجها وإنقاذها بعد أن تجمهر مئات الشباب أمام المحل الواقع في شمال تل أبيب.

وهتف المتظاهرون ورددوا "عاصمة العالم السفلي" و"البلد تحترق وسارة تقص شعرها".

وتعليقا على محاصرة زوجته، قال نتنياهو في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع توتير: "الناشطون الفوضويون بقيادة لابيد (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد) يواصلون تجاوز الخطوط الحمر.. يضايقون زوجتي ويهددونها حالياً في تل أبيب".

ونشر نتنياهو، تغريدة ثانية أرفقها بصورة له وهو يعانق زوجته، وعلق "زوجتي الحبيبة سارة، سعيد بعودتك إلى المنزل بأمان ودون أن تصابي بأذى".

وتخرج منذ أسابيع، مظاهرات في شوارع تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.

ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره.

ويترأس نتنياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.

وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائبا ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين".