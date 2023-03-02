English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا
عاجل

فرنسا تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
هذه الصورة التي نشرتها هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، هي لمفاعل أراك، جنوب غرب العاصمة طهران ، 23 ديسمبر 2019.
هذه الصورة التي نشرتها هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، هي لمفاعل أراك، جنوب غرب العاصمة طهران ، 23 ديسمبر 2019.   -  حقوق النشر  AP/Atomic Energy Organization of Iran

وصفت فرنسا الخميس التطورات التي يشهدها البرنامج النووي الإيراني بأنها "مقلقة للغاية" بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالعثور على جزيئات من اليورانيوم مخصبة بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحافيين "هذا التقرير يشير إلى مسار مقلق للغاية تتبعه إيران وليس له أي مبرر... إنه تطور غير مسبوق وخطير جدًا".

المصادر الإضافية • أ ف ب