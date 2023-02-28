الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتوقع أن يزور مديرها رافايل غروسي طهران نهاية الاسبوع، أن إيران واصلت في الأشهر الأخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس أن المخزون ارتفع مع 12 شباط/فبراير إلى 3.760,8 كلغ مقابل 3.673,7 كلغ في تشرين الأول/اكتوبر، بحيث تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق اتفاق 2015 الدولي. ويأتي هذا التقرير قبل بضعة ايام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للامم المتحدة.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت في ايران جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83,7 بالمئة، أي أقل بقليل من نسبة التسعين بالمئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية، وذلك بحسب تقرير اطلعت عليه فرانس برس الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة ان "المشاورات لا تزال قائمة" لتحديد مصدر هذه الجزيئات، مؤكدة بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية. لكن طهران سبق أن تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب.