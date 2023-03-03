English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المملكة المتحدة

بعد الحريق الذي طاله في 2015.. تدشين أكبر مسجد في لندن بعد انتهاء أعمال الترميم

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مسجد بيت الفتوح في لندن
مسجد بيت الفتوح في لندن   -  حقوق النشر  أ ف ب

انتهت عملية إعادة بناء مسجد بيت الفتوح في لندن الذي دمر جزئيا جراء حريق في عام 2015، وهو أحد أكبر مساجد أوروبا، وسيتم تدشين المبنى الجديد السبت.

المبنى مكون من الحجر المستورد من البرتغال، يضم أعمدة بارتفاع 20 مترا.

وهو مؤلف من خمسة طوابق ويضم ثلاث قاعات ضخمة للمؤتمرات أو الأعراس.

ورغم أن قاعة الصلاة لم تتضرر جراء الحريق مما سمح بابقائها مفتوحة، إلا أن التكلفة الإجمالية للأعمال تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (22,6 مليون يورو) وهو مبلغ دفعه أفراد الطائفة الأحمدية بالكامل، بحسب القائمين على المسجد.

أ ف ب
مسجد بيت الفتوح في لندنأ ف ب

تم تشييد المسجد القادر على استيعاب حتى 13 الفا من المصلين، في 2003 في حي موردن جنوب لندن من قبل الطائفة الأحمدية.

المصادر الإضافية • أ ف ب