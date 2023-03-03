بعد الحريق الذي طاله في 2015.. تدشين أكبر مسجد في لندن بعد انتهاء أعمال الترميم

انتهت عملية إعادة بناء مسجد بيت الفتوح في لندن الذي دمر جزئيا جراء حريق في عام 2015، وهو أحد أكبر مساجد أوروبا، وسيتم تدشين المبنى الجديد السبت.

المبنى مكون من الحجر المستورد من البرتغال، يضم أعمدة بارتفاع 20 مترا.

وهو مؤلف من خمسة طوابق ويضم ثلاث قاعات ضخمة للمؤتمرات أو الأعراس.

ورغم أن قاعة الصلاة لم تتضرر جراء الحريق مما سمح بابقائها مفتوحة، إلا أن التكلفة الإجمالية للأعمال تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (22,6 مليون يورو) وهو مبلغ دفعه أفراد الطائفة الأحمدية بالكامل، بحسب القائمين على المسجد.

مسجد بيت الفتوح في لندن أ ف ب

تم تشييد المسجد القادر على استيعاب حتى 13 الفا من المصلين، في 2003 في حي موردن جنوب لندن من قبل الطائفة الأحمدية.