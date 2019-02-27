شاهد: سلسلة حرائق مهولة في بريطانيا

سعى رجال الإطفاء لإخماد سلسلة من الحرائق الهائلة في بريطانيا يوم الأربعاء منها حريق كبير في مساحة كبيرة من الأرض خارج مدينة مانشستر بشمال إنجلترا حيث تشهد البلاد أكثر فصول الشتاء دفئا على الإطلاق.

وبدأ الحريق مساء الثلاثاء في منطقة تلال سادلويرث مور وهي مقصد معروف لهواة المشي، وامتد الحريق بعد ذلك لمنطقة مساحتها تبلغ نحو 1.5 كيلومتر مربع.

ووصف شهود الوضع بأنه "كارثي" حيث شوهدت ألسنة لهب كبيرة تتصاعد من جانب التل.

وقالت لورا بوكوك مسؤولة الطوارئ في خدمة إطفاء غرب يوركشاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه "واحد من أكبر حرائق المناطق البرية التي واجهناها".