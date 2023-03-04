المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن "مباحثات بناءة" مع إيران

تحدث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت في طهران عن "مباحثات بناءة" مع إيران قد تؤدي، في حال نجاحها إلى "اتفاقيات مهمة" تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مع محمد إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في اليوم الثاني من زيارته لطهران "مع المباحثات البناءة التي نجريها الآن (...) أنا على يقين بأننا سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة".