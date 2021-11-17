وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب وغروسي في طهران الاثنين

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي أبدى مؤخرا قلقه إزاء عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، زيارة الى طهران الإثنين يلتقي خلالها وزير الخارجية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الأربعاء.

وقال بهروز كمالوندي لوكالة "فارس"، إن غروسي "سيصل طهران مساء الإثنين 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (محمد إسلامي) ووزير الخارجية"، في زيارة ستأتي قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وقبل أسبوع من استئناف مباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. ورفضت الوكالة احتمال أن تكون كاميراتها للمراقبة قد استُخدمت من جانب منفذي هجوم على موقع نووي إيراني في حزيران/يونيو، كما قالت إيران، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي "يرفض بشكل قاطع فكرة أن تكون كاميرات الوكالة قد لعبت دورا لمساعدة طرف آخر في شنّ هجوم على مجمع تيسا في كرج"، قرب طهران.