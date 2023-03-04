بن زايد يستقبل ميلوني في أبوظبي للارتقاء بالعلاقات بين إيطاليا والإمارات إلى الشراكة الاستراتيجية

التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الزعيمين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل بناء شراكة استراتيجية.

وأضافت وام أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، فقد أعرب الرئيس الإماراتي عن أمله في أن تمثل الزيارة دفعة للعلاقات بين البلدين.

وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا عميقة، وتجمع بينهما شراكات قوية ومهمة، مشيراً إلى حرص أبوظبي على تطويرها وتنميتها لما يخدم مصالح البلدين.

وفي تغريدة له على تويتر، قال بن زايد: "شهدنا إعلان عدد من مذكرات التفاهم بما يعزز عملنا المشترك في العمل المناخي والطاقة المستدامة والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية."

يشار إلى أن ميلوني وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة في زيارة تستغرق يومين.