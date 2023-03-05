شاهد: فتح مقبرة جديدة تضم رفات إيزيديّين قتلهم تنظيم داعش في سنجار

أقام المئات من الإيزيديّين طقوسا دينية سبقت فتح موقع مقبرة جماعية في قرية همدان في قضاء سنجار التابع إلى مدينة الموصل العراقية.

وبحسب مسؤولين فإن المقبرة يتوقع أن تضم رفات ما لا يقل عن 30 شخصاً تم قتلهم على يد تنظيم داعش الذي اجتاح المكان في 3 أغسطس/آب عام 2014.

وقال مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديّين في تصريحات صحفية إن المقبرة تفتح من قبل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية العراقية.

وسيتم نقل الرفات إلى بغداد من إجراء التحليلات المناسبة على أمل التعرف على الضحايا وتسليمهم لذويهم للحصول على مراسم دفن مناسبة.

قبل تسع سنوات انقلبت حياة الطائفة الإيزيدية في العراق رأسا على عقب، إثر قيام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش باجتياح قراهم ومدنهم. قاموا بذبح الرجال والأولاد وتسببوا بفرار مئات الآلاف منهم.

كما أخذ مسلحو التنظيم المتشدد النساء كـ"سبايا" وقاموا باغتصابهن وعاملوهن كعبيد.

ولغاية الآن يتم العثور على مقابر جماعية في سنجار وحولها.

أشرفت على فتح الموقع مؤسسة الشهداء العراقيين ويشرف عليها فريق التحقيق في الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش.

حتى الآن، تم افتتاح حوالي 20 مقبرة من أصل 73 موقعاً محتملاً. في عملية بدأت في عام 2019.