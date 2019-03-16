العراق والأمم المتحدة يبدآن أول عملية نقل رفات من مقبرة جماعية في سنجار

بدأ العراق والأمم المتحدة باستخراج رفات من مقبرة جماعية تعود لضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش شمال غربي العراق في أول عملية من نوعها في سنجار.

ويشارك فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم في العملية بقرية كوجو في سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق، حيث تحقق المنظمة الدولية في عملية "إبادة محتملة".

ويعتقد أن المئات دفنوا في مقابر جماعية في القرية بينهم رجال ونساء وأطفال من الطائفة الإيزيدية قتلوا في آب/أغسطس 2014 مع اجتياح مقاتلي التنظيم مناطق الإيزيديين في سنجار شمال غرب الموصل، في حين هرب الآلاف واحتجز التنظيم آلاف الفتيات والنساء.

ومنذ طرد التنظيم من سنجار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تم اكتشاف نحو 70 مقبرة جماعية.

ومن ضمن المشاركين في عملية استخراج الرفات أيضاً، ناديا مراد الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتنحدر من قرية كوجو.

وقال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق في الأمم المتحدة، كريم أسعد أحمد خان إن "اليوم سيشكل لحظة مهمة ومنعطفاً حاسماً"، إذ أن التنظيم ترك وراءه أكثر من 200 مقبرة جماعية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 12 ألف جثة، وفق الأمم المتحدة.

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