شاهد: لحظات مرعبة عاشها ركّاب رحلة داخلية للخطوط الأمريكية.. مسافر يحاول طعن مضيفة وفتح باب الطائرة

اعتقلت السلطات الأميركية مسافراً حاول فتح باب مخرج الطوارئ وهاجم مضيفة طيران محاولاً ضربها بملعقة معدنية أثناء رحلة جوية داخلية من لوس أنجلس غربي البلاد إلى بوسطن شرقها.

وأوضح الإدّعاء الفيدرالي أن الشرطة اعتقلت المسافر فرانسيسكو سيفيرو توريس البالغ من العمر 33 عاماً، حين وصلت الطائرة إلى بوسطن، حيث كان تمّ الإبلاغ عن مهاجمته أحد أفراد طاقم الطائرة بأداة حادّة ومحاولته تعريض حياة المسافرين للخطر.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على بعد نحو 45 دقيقة من بوسطن، حين تلقى الطاقم إنذاراً بأن ثمة محاولة لفتح باب مخرج الطوارئ، ووفقاً للائحة الاتهام، لاحظت مضيفةٌ أن مقبض إغلاق الباب قد تمّ تحريكه، وقد شُوهد توريس بالقرب من الباب وسط اعتقاد بانه هو من قام بتحريك المقبض بهدف فتح الباب.

وحسب رواية إحدى المضيفات، فإن توريس اقترب منها وحاول ضربها ضربها بالمعلقة المعدنية على عنقها ثلاثة مرات حيث لامس ياقة قميصها.

وقالت السلطات إن الطاقم أبلغ قائد الطائرة بوجود تهديد على متنها ووجوب الهبوط في أسرع وقت ممكن.

وفي لائحة الاتهام، قال الإدعاء: إن توريس أبلغ المحققين أنه دخل حمام الطائرة وكسر ملعقة إلى نصفين ليجعل منها أداة حادّة، وأنه قد أخبر السلطات بأنه اعتزم فتح الباب ليستنى له القفز من الطائرة، مقراً بأن ذلك سيؤدي إلى تعريض حياة المسافرين لخطر الموت.

ولم تذكر السلطات من أين حصل توريس على الملعقة المعدنية، لكن قواعد إدارة أمن النقل الجوي تسمح لركاب الطائرات بأن يكون يحملوا معهم أدوات معدنية باستثناء السكاكين.

والجدير ذكره، أنه في حالة إدانة توريس بالتهم الموجّهة إليه، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.