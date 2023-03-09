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الضفة الغربية
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مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
فلسطينيون يحملون جثمان عبد الفتاح خروشة، نابلس بالضفة الغربية، الأربعاء، 8 مارس 202
فلسطينيون يحملون جثمان عبد الفتاح خروشة، نابلس بالضفة الغربية، الأربعاء، 8 مارس 202   -  حقوق النشر  Majdi Mohammed/AP

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين هم الذين بادروا إلى إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد" ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب مدينة جنين (شمال). وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية لـ"قضائها على الإرهابيين البغيضين الذين أطقوا النار أولا على مقاتلينا".