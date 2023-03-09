مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين هم الذين بادروا إلى إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد" ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب مدينة جنين (شمال). وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية لـ"قضائها على الإرهابيين البغيضين الذين أطقوا النار أولا على مقاتلينا".