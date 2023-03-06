الجيش الإسرائيلي يهدم بيوتا في القدس المحتلة، واشتية يصرح: "نحن أمام إرهاب دولة"

هدم الجيش الإسرائيلي الإثنين في القدس المحتلة بيوتا لعائلة فلسطينية في حي واد الجوز بحجة عدم توفر ترخيص ببناء هذه البيوت. وشوهدت الجرافات والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي وهي تهدم ثلاثة بيوت تابعة لعائلة طوطح من القدس المحتلة، حسب ما قالت مصادر إعلامية محلية، فيما طوق الجيش الإسرائيلي المنطقة بالكامل.

من جانبه أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول "محو" البلدة الفلسطينية حوارة. وأضاف اشتية أثناء اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله أن تصريحات سموتريتش وغيره من أعضاء الحكومة الإسرائيلية "تعكس نهج هذه الحكومة المتطرفة". وتابع: "نحن أمام إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال عدة أدوات، ومنها ومن أهمها عصابات المستعمرين."

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين الصورة) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو RONEN ZVULUN/AP

وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قال السبت إنه اختار كلماته بشكل سيء عندما دعا إلى "محو" القرية الفلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين، وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دوليا غاضبا.

وكان سموتريتش قد أدلى بذلك التصريح الأربعاء بُعيد مقتل مستوطنيْن شابين بالرصاص، بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة...أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله"، وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".