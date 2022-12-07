أول مهرجان للجليد في مدريد
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شاهد: أول مهرجان للجليد في مدريد

أطلقت مدريد مهرجان الجليد 2022  وهو مسابقة دولية تضم بعضاً من أفضل المنحوتات الجليدية في العالم. إنها المرة الأولى التي تقيم فيها العاصمة الإسبانية معرضاً للجليد وحقق نجاحاً فورياً، حيث أشاد الزوار بالعروض يوم الاثنين. وتنافس في المسابقة ما مجموعه 12 فريقاً، وشارك نحاتون من 10 دول مختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وفرنسا.

أطلقت مدريد مهرجان الجليد 2022  وهو مسابقة دولية تضم بعضاً من أفضل المنحوتات الجليدية في العالم. إنها المرة الأولى التي تقيم فيها العاصمة الإسبانية معرضاً للجليد وحقق نجاحاً فورياً، حيث أشاد الزوار بالعروض يوم الاثنين. وتنافس في المسابقة ما مجموعه 12 فريقاً، وشارك نحاتون من 10 دول مختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وفرنسا.

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