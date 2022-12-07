أطلقت مدريد مهرجان الجليد 2022 وهو مسابقة دولية تضم بعضاً من أفضل المنحوتات الجليدية في العالم. إنها المرة الأولى التي تقيم فيها العاصمة الإسبانية معرضاً للجليد وحقق نجاحاً فورياً، حيث أشاد الزوار بالعروض يوم الاثنين. وتنافس في المسابقة ما مجموعه 12 فريقاً، وشارك نحاتون من 10 دول مختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وفرنسا.

أطلقت مدريد مهرجان الجليد 2022 وهو مسابقة دولية تضم بعضاً من أفضل المنحوتات الجليدية في العالم. إنها المرة الأولى التي تقيم فيها العاصمة الإسبانية معرضاً للجليد وحقق نجاحاً فورياً، حيث أشاد الزوار بالعروض يوم الاثنين. وتنافس في المسابقة ما مجموعه 12 فريقاً، وشارك نحاتون من 10 دول مختلفة، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وفرنسا.