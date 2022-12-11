تحتفل السويد وغيرها من البلدان الأوروبية بعيد القديسة لوسيا في الثالث عشر من كانون الأول-ديسمبر، في بداية موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. والقديسة لوسيا أبرز رموز الكنيسة المسيحية الغربية. ومنذ بداية القرن الرابع والتقليد المسيحي الغربي يتخذ من القديسة لوسيا التي ماتت مقتولة، شفيعة للمكفوفين وضعاف البصر، وترسم صورتها دائماً وهي حاملة عينيها في طبق، حيث تقول الرواية الدينية إنها "اقتلعتهما ورمتهما في وجه الحاكم الوثني الذي عذبها حتى الموت".

تحتفل السويد وغيرها من البلدان الأوروبية بعيد القديسة لوسيا في الثالث عشر من كانون الأول-ديسمبر، في بداية موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. والقديسة لوسيا أبرز رموز الكنيسة المسيحية الغربية. ومنذ بداية القرن الرابع والتقليد المسيحي الغربي يتخذ من القديسة لوسيا التي ماتت مقتولة، شفيعة للمكفوفين وضعاف البصر، وترسم صورتها دائماً وهي حاملة عينيها في طبق، حيث تقول الرواية الدينية إنها "اقتلعتهما ورمتهما في وجه الحاكم الوثني الذي عذبها حتى الموت".