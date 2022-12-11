مجتزأ من فيديو الحفل الموسيقي في السويد بمناسبة عيد القديسة لوسيا
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شاهد | السويد تحتفل بعيد القديسة لوسيا وموسم الميلاد بحفل موسيقي تقليدي

تحتفل السويد وغيرها من البلدان الأوروبية بعيد القديسة لوسيا في الثالث عشر من كانون الأول-ديسمبر، في بداية موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. والقديسة لوسيا أبرز رموز الكنيسة المسيحية الغربية. ومنذ بداية القرن الرابع والتقليد المسيحي الغربي يتخذ من القديسة لوسيا التي ماتت مقتولة، شفيعة للمكفوفين وضعاف البصر، وترسم صورتها دائماً وهي حاملة عينيها في طبق، حيث تقول الرواية الدينية إنها "اقتلعتهما ورمتهما في وجه الحاكم الوثني الذي عذبها حتى الموت".

تحتفل السويد وغيرها من البلدان الأوروبية بعيد القديسة لوسيا في الثالث عشر من كانون الأول-ديسمبر، في بداية موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. والقديسة لوسيا أبرز رموز الكنيسة المسيحية الغربية. ومنذ بداية القرن الرابع والتقليد المسيحي الغربي يتخذ من القديسة لوسيا التي ماتت مقتولة، شفيعة للمكفوفين وضعاف البصر، وترسم صورتها دائماً وهي حاملة عينيها في طبق، حيث تقول الرواية الدينية إنها "اقتلعتهما ورمتهما في وجه الحاكم الوثني الذي عذبها حتى الموت".

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