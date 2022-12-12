أشخاص يتجمعون حول شاحنة محترقة بعد أن أطلقت قوات طالبان قذائف مورتر على بلدة شامان الحدودية الباكستانية- 11 ديسمبر 2022.
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شاهد: تجمهر عند معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد إطلاق للنيران

تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.

تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.

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