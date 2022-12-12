تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.
شاهد: تجمهر عند معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد إطلاق للنيران
تجمع سكان شامان، في إقليم بلوشستان الباكستاني، عند المعبر الحدودي حيث فتحت قوات طالبان الأفغانية النار الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بحسب الجيش الباكستاني. يعبر الآلاف الحدود بين سبين بولداك في أفغانستان وشامان في باكستان كل يوم، بينهم تجار وأفغان يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج الطبي وأشخاص يزورون أقارب.