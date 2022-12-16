مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بعد القصف، أوكرانيا
no comment

شاهد: آثار ما بعد القصف على مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية

قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.

قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.

وتضررت مباني سكنية إضافة إلى مركز صحي وأحد المراكز التجارية، وكاتدرائية أرثوذكسية.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم