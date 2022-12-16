قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.

قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل. وتضررت مباني سكنية إضافة إلى مركز صحي وأحد المراكز التجارية، وكاتدرائية أرثوذكسية.