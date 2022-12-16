قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.
وتضررت مباني سكنية إضافة إلى مركز صحي وأحد المراكز التجارية، وكاتدرائية أرثوذكسية.
قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.
قال مسؤولون عينتهم روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بشرق أوكرانيا الخميس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفل.
وتضررت مباني سكنية إضافة إلى مركز صحي وأحد المراكز التجارية، وكاتدرائية أرثوذكسية.