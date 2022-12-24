جدارية لميسي وهو يرفع كأس العالم
no comment

شاهد: جدارية لميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا "البشت" في الأرجنتين

رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانياسكو جدارية عملاقة لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا الزي التقليدي القطري "البشت" ابتهاجاً بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني الأسبوع الماضي.

رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانياسكو جدارية عملاقة لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا الزي التقليدي القطري "البشت" ابتهاجاً بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني الأسبوع الماضي.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات