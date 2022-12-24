رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانياسكو جدارية عملاقة لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا الزي التقليدي القطري "البشت" ابتهاجاً بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني الأسبوع الماضي.
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رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانياسكو جدارية عملاقة لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا الزي التقليدي القطري "البشت" ابتهاجاً بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني الأسبوع الماضي.
رسم الفنان الأرجنتيني ماكسيميليانو بانياسكو جدارية عملاقة لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم مرتديا الزي التقليدي القطري "البشت" ابتهاجاً بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه رجال المدرب ليونيل سكالوني الأسبوع الماضي.