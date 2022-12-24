إضاء الشموع احتفالا بعيد حانوكا
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شاهد: يهود متشددون يضيئون الشموع احتفالاً بعيد "حانوكا" في القدس

أضاء عدد من اليهود الأرثوذوكس المتشددين في مدينة القدس الشموع في الليلة الرابعة والخامسة من عيد "حانوكا" والمعروف أيضاً بعيد الأنوار والذي يحتفلون به لمدة ثمانية أيام.

أضاء عدد من اليهود الأرثوذوكس المتشددين في مدينة القدس الشموع في الليلة الرابعة والخامسة من عيد "حانوكا" والمعروف أيضاً بعيد الأنوار والذي يحتفلون به لمدة ثمانية أيام.

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